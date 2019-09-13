Другий та третій номер світового рейтингу можуть зіграти виставковий матч на Сантьяго Бернабеу.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес зацікавлений у проведенні виставкового матчу між тенісистами Рафаелем Надалем та Роджером Федерером на домашньому стадіоні вершкових – Сантьяго Бернабеу.

Арена мадридців вміщує 81 тис. вболівальників. Перес розраховує, що матч між суперзірками світового тенісу не залишить нікого байдужим і стадіон заповнять під зав’язку. Таким чином президент Реала розраховує встановити рекорд відвідуваності тенісного матчу.

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Сам Надаль є величезним прихильником мадридського Реала, і в дитинстві мріяв стати футболістом.

Всього іспанський та швейцарський тенісисти зустрічалися один з одним 40 разів: 24 рази перемагав Надаль, 16 – Федерер.

Нагадаємо,у мережі з’явився відеопроект реконструкції стадіону Сантьяго Бернабеу.