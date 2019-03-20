Жуйку колишнього тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона продали на інтернет-аукціоні.
Жувальна гумка колишнього наставника Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона з його останнього матчу біля керма червоних дияволів була продана на аукціоні.
Лот продали за £390 тис. Виручені кошти будуть перенаправлені у благодійний фонд МЮ.
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Фергюсон жував цю жуйку 19 травня 2013 року під час гостьового матчу в рамках АПЛ проти Вест Бромвіча (5:5), а після гри її підібрав вболівальник.
Цікаво, що за 26 років у клубі сер Алекс використав мінімум 3 тис. пачок жуйки.
Раніше гравці Манчестер Юнайтед влаштували жонглювання млинцями.
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