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Жуйку Фергюсона з останнього матчу продали на аукціоні

Жуйку колишнього тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона продали на інтернет-аукціоні.

Алекс Фергюсон

Жувальна гумка колишнього наставника Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона з його останнього матчу біля керма червоних дияволів була продана на аукціоні.

Лот продали за £390 тис. Виручені кошти будуть перенаправлені у благодійний фонд МЮ.

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Фергюсон жував цю жуйку 19 травня 2013 року під час гостьового матчу в рамках АПЛ проти Вест Бромвіча (5:5), а після гри її підібрав вболівальник.

Цікаво, що за 26 років у клубі сер Алекс використав мінімум 3 тис. пачок жуйки.

Раніше гравці Манчестер Юнайтед влаштували жонглювання млинцями.

Джерело: The Sun

Фото: Dreamstime

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