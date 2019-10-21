Колишній капітан Манчестер Юнайтед Рой Кін розкритикував футболістів манкуніанців за надмірні емоції у підтрибунному приміщенні.

Перед матчем дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем, який відбувся на Олд Траффорд, футболісти обох команд тепло привітали один одного у тунелі перед виходом на поле.

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Зокрема Давід де Геа тепло привітався з голкіпером червоних Аліссоном, Скотт Мактоміней привітався з партнером по збірній Шотландії Енді Робертсоном, Маркус Рашфорд з Трентом Александром-Арнольдом, а також привітаннями перекунулися бразильські збірники Андреас Перейра, Роберто Фірміно, Фабіньйо та Фред.

Після матчу у студії Sky Sports легенда МЮ Рой Кін висловив своє обурення вчинками гравців червоних дияволів.

— Мені огидні гравці Манчестер Юнайтед після цих сцен в підтрибунному приміщенні. Ти йдеш на війну, а вони обнімаються і цілуються з суперником. Ви ж ідете на бій. Футбол не дуже змінився, а гравці змінилися. Ти збираєшся воювати проти них і обнімаєшся з ними. Поговоріть після матчу або навіть взагалі не розмовляйте з ними, – сказав Кін.

Нагадаємо, МЮ зумів відібрати очки у Ліверпуля, розписавши нічию 1:1.