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Факти / Спорт

Ліверпуль втратив очки у матчі з Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Ліверпулем в рамках дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Манчестер Юнайтед приймав Ліверпуль в рамках дев’ятого туру АПЛ. Зустріч пройшла на стадіоні Олд Траффорд та завершилася нічиєю 1:1.

Рахунок у матчі у першому таймі відкрив Маркус Рашфорд після пасу від Деніела Джеймса. В кінці другої половини матчу Адам Лаллана з асисту від Ендрю Робертсона встановив паритет у грі.

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Зігравши внічию з МЮ, Ліверпуль вперше втратив очки у цьому розіграші АПЛ. Мерсисайдці продовжують очолювати турнірну таблицю, маючи в активі 25 очок. Манчестер Юнайтед (10) йде на тринадцятій сходинці.

У наступному турі АПЛ Ліверпуль прийме на своєму стадіоні Тоттенгем, а червоні дияволи поїдуть в гості до Норвіча.

Нагадаємо, у восьмому турі АПЛ Ліверпуль на останніх секундах вирвав перемогу у Лестера.

Фото: Getty Images

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