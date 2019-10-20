Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Ліверпулем в рамках дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги.
Манчестер Юнайтед приймав Ліверпуль в рамках дев’ятого туру АПЛ. Зустріч пройшла на стадіоні Олд Траффорд та завершилася нічиєю 1:1.
Рахунок у матчі у першому таймі відкрив Маркус Рашфорд після пасу від Деніела Джеймса. В кінці другої половини матчу Адам Лаллана з асисту від Ендрю Робертсона встановив паритет у грі.
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Зігравши внічию з МЮ, Ліверпуль вперше втратив очки у цьому розіграші АПЛ. Мерсисайдці продовжують очолювати турнірну таблицю, маючи в активі 25 очок. Манчестер Юнайтед (10) йде на тринадцятій сходинці.
У наступному турі АПЛ Ліверпуль прийме на своєму стадіоні Тоттенгем, а червоні дияволи поїдуть в гості до Норвіча.
Нагадаємо, у восьмому турі АПЛ Ліверпуль на останніх секундах вирвав перемогу у Лестера.