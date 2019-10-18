Колишнього тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона звинуватили у здачі матчу Ліги чемпіонів.

Футбольний агент Джузеппе Пальяра, який зараз звинувачується у корупції, дачі хабара та сприяння в його отриманні, похизувався, що екс-тренер МЮ Алекс Фергюсон отримав від нього £30 тис. в обмін на конкретний результат матчу в Лізі чемпіонів.

Під час судового слухання Пальяра розповів, що сер Алекс співпрацював з футбольними агентами та заробляв гроші на трансферних угодах.

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Також 64-річний агент розповів, що перед матчем між Ювентусом та МЮ в Лізі чемпіонів подарував Фергюсону годинник Rolex вартістю €35 тис. Фергюсон на знак подяки забезпечив йому необхідний результат.

Під керівництвом Фергюсона МЮ вісім разів зустрічався з туринцями у Лізі чемпіонів (4 перемоги, 1 нічия та 3 поразки).

Факти ICTV писали, що колишній гравець Манчестер Юнайтед Ерік Кантона отримав роль у французькому серіалі Le Voyageur.