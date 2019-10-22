Матч між Коньяспором і Йені Малатьяспор у 8-му турі чемпіонату Туреччини розпочався з курйозного епізоду.

Після стартового свистка футболіст Йені Малатьяспор зробив довгу передачу на хід форварду своєї команди. Голкіпер господарів Серкан Киринтили вийшов з воріт, щоб перехопити її, але не розрахував траекторію польоту м’яча. Футболіст покинув межі штрафного майданчика і бажаючи врятувати свою команду, схопив кулястого руками.

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Киринтили зрозумів, що таке порушення правил потягне за собою вилучення, тому зняв рукавички та попрямував у бік підтрибунного приміщення. Арбітр одразу ж показав футболісту червону картку.

Stop what you are doing and WATCH this now Serkan Kirintili broke the record for the earliest sending off ever in Turkish football history when he did this pic.twitter.com/oCfHLvQYjS — TFTV Turkish-Football (@TurkFootballTV) October 21, 2019

Залишившись в меншості вже на 1-й хвилині матчу Коньяспор, згодом пропустив два голи і зазнав поразки з рахунком 0:2.

До речі, Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо Загреб у Лізі чемпіонів.