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Факти / Спорт

В Туреччині голкіпер отримав червону картку на 11-й секунді матчу

Матч між Коньяспором і Йені Малатьяспор у 8-му турі чемпіонату Туреччини розпочався з курйозного епізоду.

Футбол

Після стартового свистка футболіст Йені Малатьяспор зробив довгу передачу на хід форварду своєї команди. Голкіпер господарів Серкан Киринтили вийшов з воріт, щоб перехопити її, але не розрахував траекторію польоту м’яча. Футболіст покинув межі штрафного майданчика і бажаючи врятувати свою команду, схопив кулястого руками.

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Киринтили зрозумів, що таке порушення правил потягне за собою вилучення, тому зняв рукавички та попрямував у бік підтрибунного приміщення. Арбітр одразу ж показав футболісту червону картку.

Залишившись в меншості вже на 1-й хвилині матчу Коньяспор, згодом пропустив два голи і зазнав поразки з рахунком 0:2.

До речі, Факти ICTV проведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо Загреб у Лізі чемпіонів.

Фото: Pexels

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