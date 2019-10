Після стартового свистка футболіст Йені Малатьяспор зробив довгу передачу на хід форварду своєї команди. Голкіпер господарів Серкан Киринтили вийшов з воріт, щоб перехопити її, але не розрахував траекторію польоту м’яча. Футболіст покинув межі штрафного майданчика і бажаючи врятувати свою команду, схопив кулястого руками.

Киринтили зрозумів, що таке порушення правил потягне за собою вилучення, тому зняв рукавички та попрямував у бік підтрибунного приміщення. Арбітр одразу ж показав футболісту червону картку.

Stop what you are doing and WATCH this now Serkan Kirintili broke the record for the earliest sending off ever in Turkish football history when he did this pic.twitter.com/oCfHLvQYjS

— TFTV Turkish-Football (@TurkFootballTV) October 21, 2019