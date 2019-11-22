Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про заснування свого благодійного фонду, підбила підсумки сезону та поділилася планами на наступний.

Шоста ракетка світу та зірка українського тенісу Еліна Світоліна після закінчення тенісного сезону дала прес-конференцію у Києві. Вона розповіла про заснування благодійного фонду.

У вересні фонд Еліни Світоліної відкрив дитячий тенісний табір. З 400 претендентів віком до 12-ти років було відібрано 20 найбільш перспективних, для яких організували майстер-класи, тренування та інші заняття. Також за результатами роботи табору відібрали першу четвірку юних тенісистів, яких Світоліна візьме під особистий патронат.

— Як саме ми будемо допомагати цим дітям – ще поки на стадії планування, але безперечно це буде грант, який ми зберемо на спеціальному благодійному вечорі, також це робота з європейськими тренерами та поїздки на турніри Це все не є таким простим, але ми спробуємо це втілити, – сказала Еліна.

Також Еліна буде консультувати юних тенісистів, а фонд надаватиме для них тенісне екіпірування.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina) 3 Лис 2019 р. о 8:14 PST

Тенісистка підбила підсумки минулого сезону та визначила основні пріоритети на наступний рік.

— Який турнір залишив для вас найбільш позитивне враження у цьому сезоні?

— Найбільше запам’яталися два півфінали на Вімблдоні та US Open. Вони були різні, тому важко визначитися, який саме. На Вімблдоні було дуже приємно, що я почала краще грати після травми, це додало впевненості, але з кожною наступною стадією було важко, оскільки турбувало коліно. У Нью-Йорку я теж добре грала і здобула перемоги над хорошими гравцями. Там найбільші тенісні арени та величезний ажіотаж на трибунах – це все було неймовірним.







Хочу зіграти на Олімпіаді та оновити тренерський штаб – Еліна Світоліна / 2 фотографии

— Що допомагає вам зібратися та стартувати на турнірах з новою силою після поразки?

— Для мене дуже важливими є результати та титули. Ці два фактори мене завжди мотивують. У цьому сезоні, на жаль, не вийшло тріумфувати на турнірах, і це мене засмучує.

Були хороші результати на турнірах Grand Slam, і це додало мені впевненості, особливо після травми, яку я отримала у лютому, але я завжди прагну бути найкращою.

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— Як ви оцінюєте своє здоров’я в кінці сезону?

— Зараз я проходжу курс відновлення. Останні два тижні пройшли без тренувань та навантажень, тому я близька до фінішу. Тренування в мене стартують з 1 грудня, тоді і побачу, як моє коліно їх витримає під навантаженнями. Посеред сезону в мене була незначна травма – надрив сухожилля, і не вистачало часу на відновлення. Зараз загрози зриву старту наступного сезону немає.

— Чи часто ви та ваш хлопець Гаель Монфіс підтримуєте один одного на турнірах? Вам легше грати, коли Гаель присутній на корті, чи краще самій зосередитися на роботі?

— Якщо чесно, для мене немає різниці, адже коли я виходжу на корт, то не думаю про це. Ми граємо лише на великих турнірах, оскільки обоє знаходимося у топ-10 рейтингів, а вони майже всі спільні. Тож ми бачимося з Гаелем щотижня.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gael Monfils (@iamgaelmonfils) 11 Вер 2019 р. о 10:02 PDT

Чи є у планах на наступний рік взяти участь в Олімпійських іграх?

— У мене є бажання зіграти на Олімпіаді. Я завжди з радістю готова грати на Кубку Федерацій, хоча інколи не дозволяє цього зробити здоров’я. Дуже багато турнірів, і важко уникнути травми чи мікротравми.

— Яка у вас ціль на наступний сезон?

— У мене завжди стоїть завдання – перемогти на турнірі Grand Slam та стати першою ракеткою світу. Однак цей сезон показав, що найважливіше – це здоров’я. Якщо воно є, то є і шанс добре зіграти, і це буде для мене у пріоритеті.

Також Еліна додала, що у наступному сезоні її тренерська команда зазнає змін, але головний тренер Ендрю Беттлс залишиться.

XXXII літні Олімпійські ігри пройдуть з 24 липня до 9 серпня 2020 року у Токіо.

До речі, Світоліна претендує на звання найкращої тенісистки жовтня за версією WTA.