Іспанський тенісист Рафаель Надаль закінчить сезон у статусі першої ракетки світу.

Після того, як Рафаель Надаль обіграв на Підсумковому турнірі ATP росіянина Даніла Медвєдєва, Новак Джокович поступився Роджеру Федереру та припинив виступи на турнірі на стадії групового етапу, іспанець забезпечив собі першу сходинку у рейтингу ATP за підсумками сезону.

Сербу для повернення на першу позицію потрібно було вигравати титул.

У 2019 Надаль виграв два турніри Grand Slam – Roland Garros та US Open. Також на його рахунку фінал Australian Open, півфінал Wimbledon, півфінали на Masters в Індіан-Веллсі, Монте-Карло та Мадриді.

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У 33 роки Надаль став найстаршим лідером світового рейтингу за підсумками сезону.

Іспанець до цього чотири рази закінчував рік у статусі першої ракетки світу (2008, 2010, 2013, 2017). Лідером за цим показником є Піт Сампрас – шість разів.

У п’ятницю, 15 листопада, Надаль проведе матч третього туру в групі Андре Агассі Підсумкового турніру проти Стефаноса Ціціпаса.

Нагадаємо, у жовтні Рафаель Надаль одружився після 14 років стосунків.