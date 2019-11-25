Канадський сайт The Things опублікував рейтинг найбільш привабливих спортсменок у змішаних єдиноборствах.

Рейтинг очолила американка Джин Ю Фрей з промоушену Invicta FC. Джин 34 роки і вона у неймовірній формі.

На другій сходинці списку розташувалася 25-річна американка Пейдж ВанЗант, яка виступає в UFC. Трійку лідерів замикає ще одна американка – 33-річна Мішель Вотерсон.

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Четверте місце 26-річної американки Брук Майо. Дівчина виступає у Bellator MMA. П’ята сходинка рейтингу також в представниці США – Кейтлін Нейл.

Топ-10 найсексуальніших дівчат-бійців в ММА

Джин Ю Фрей (США) Пейдж ВанЗант (США) Мішель Вотерсон (США) Брук Майо (США) Кейтлін Нейл (США) Феліс Херріг (США) Джессіка Ай (США) Кіра Грейсі (Бразилія) Анастасія Янькова (Росія) Александра Албу (Росія)







































Топ-10 найсексуальніших дівчат в ММА / 10 фотографий

З повним списком рейтингу можна ознайомитися на сайті The Things.

Раніше Факти ICTV писали, що дві американські моделі Джулія Роуз та Лорен Саммер отримали бан на відвідування бейсбольних матчів під егідою MLB за демонстрацію оголених грудей на трибуні.

Джерело: The Things