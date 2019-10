Джулія Роуз та Лорен Саммер відвідали матч MLB між Вашингтон Нешнлс та Г’юстон Астрос (1:7), який у прямому ефірі транслював телеканал Fox Sports.

В один з моментів матчу в об’єктив телеоператора потрапив епізод, в якому дівчата синхронно підняли свої топи та оголили груди.

Відео з епізодом миттєво стало вірусним, але моделі вирішили не залишатися інкогніто, і відразу зізналися, що це були вони.

Some boobs behind home plate in the world series pic.twitter.com/zNfZRGeP8x

— jomboyjakeradio (@jomboyjakeradio) October 28, 2019