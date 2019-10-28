Дві американські моделі Джулія Роуз та Лорен Саммер отримали бан на відвідування бейсбольних матчів під егідою MLB за демонстрацію оголених грудей на трибуні.

Джулія Роуз та Лорен Саммер відвідали матч MLB між Вашингтон Нешнлс та Г’юстон Астрос (1:7), який у прямому ефірі транслював телеканал Fox Sports.

В один з моментів матчу в об’єктив телеоператора потрапив епізод, в якому дівчата синхронно підняли свої топи та оголили груди.

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Відео з епізодом миттєво стало вірусним, але моделі вирішили не залишатися інкогніто, і відразу зізналися, що це були вони.

Some boobs behind home plate in the world series pic.twitter.com/zNfZRGeP8x — jomboyjakeradio (@jomboyjakeradio) October 28, 2019

(Вчинок дівчат на відео у лівому верхньому куті).

Також Роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram лист від MLB, в якому зазначено, що через їх витівку на трибунах, дівчатам відтепер заборонено відвідувати матчі ліги. Фото такого ж листа на своїй сторінці опублікувала і Саммер.

— 27 жовтня 2019 роки ви відвідали п’яту гру Світової серії, яка проходила на Нешнелс-парк у Вашингтоні. Під час гри ви порушили кодекс поведінки вболівальників, оголившись під час 7-го іннінга, просуваючи таким чином бізнес. Ви також були частиною схеми, в якій ви спонукали інших оголятися для просування бізнесу. Тому вам заборонено відвідувати всі стадіони і споруди Вищої ліги бейсболу на невизначений термін, – йдеться в тексті листа.

Джулії Роуз 25 років, вона родом з Нового Орлеану, але зараз проживає в Лос-Анджелесі. На її сторінку в Instagram підписано 2,8 млн фоловерів. Популярність Роуз стрімко зростає завдяки її гарячим фото. Якось Джулія зізналася, що найбільше мріє погладити слона у Таїланді.



























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Лорен Саммер теж 25 років і вона родом з Орландо, але заради кар’єри моделі переїхала до Лос-Анджелесу. Відомо, що у Лорен ірландське коріння. У 2017 році дівчина потрапила до журналу Playboy. В Instagram Лорен має 1,5 млн підписників.



















Пишногруді моделі оголилися на бейсбольному матчі (18+) / 5 фотографий

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Фото: Julia Rose, Lauren Summer