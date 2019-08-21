Одна з найвідоміших ринг-гьорл UFC Аріанні Селесте вирішила позасмагати у бікіні на пляжі в Гонолулу.

Аріанні Селесте здобула шалену популярність завдяки роботі ринг-гьорл на матчах UFC. Дівчина на гонорарах від поєдинків змогла заробити $1 млн і вважається найбагатшою ринг-гьорл організації.

Свою кар’єру ринг-гьорл вона розпочала у 2006 році, ставши знаменитістю серед бійців-любителів в одному з клубів Лас-Вегаса. Багато хто вважає, що чарівна зовнішність дісталася Аріанні завдяки мексикансько-філіппінському корінню.

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Американка шість разів ставала лауреаткою премії World MMA Awards в категорії Ринг-гьорл року.

Напередодні Аріанні поділилася зі своїми фоловерами в Instagram приголомшливим фото з відпочинку на пляжі в Гонололу.

В Instagram у дівчини понад 3,2 млн підписників, яких вона часто тішить пікантними знімками. Минулого року ринг-гьорл випустила відвертий календар на 2019 рік зі своїми відвертими знімками.











































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Аріанні Селесте – це лише псевдонім зірки UFC, справжнє ім’я дівчини Пенелопа Лопес.

Раніше Факти ICTV писали, що дівчина футболіста Криштіану Роналду Джорджина Родрігес еротично станцювала у рекламі нижньої білизни.

Фото: Arianny Celeste UFC