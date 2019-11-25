Канадский сайт The Things опубликовал рейтинг самых привлекательных спортсменок в смешанных единоборствах.
Рейтинг возглавила американка Джин Ю Фрей из промоушена Invicta FC. Джин 34 года и она в невероятной форме.
На второй строчке списка расположилась 25-летняя американка Пейдж ВанЗант, которая выступает в UFC. Тройку лидеров замыкает еще одна американка – 33-летняя Мишель Уотерсон.
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Четвертое место 26-летней американки Брук Майо. Девушка выступает в Bellator MMA. Пятая строчка рейтинга также у представительницы США – Кейтлин Нейл.
Топ-10 самых сексуальных девушек-бойцов в ММА
- Джин Ю Фрей (США)
- Пейдж ВанЗант (США)
- Мишель Уотерсон (США)
- Брук Майо (США)
- Кейтлин Нейл (США)
- Фелис Херриг (США)
- Джессика Ай (США)
- Кира Грейси (Бразилия)
- Анастасия Янькова (Россия)
- Александра Албу (Россия)
С полным списком рейтинга можно ознакомиться на сайте The Things.
Ранее Факты ICTV писали, что две американские модели Джулия Роуз и Лорен Саммер получили бан на посещение бейсбольных матчей под эгидой MLB за демонстрацию обнаженной груди на трибуне.
Источник: The Things