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Факты / Спорт

Топ-10 самых сексуальных девушек в ММА

Канадский сайт The Things опубликовал рейтинг самых привлекательных спортсменок в смешанных единоборствах.

Самые сексуальные девушки бойцы в ММА

Рейтинг возглавила американка Джин Ю Фрей из промоушена Invicta FC. Джин 34 года и она в невероятной форме.

На второй строчке списка расположилась 25-летняя американка Пейдж ВанЗант, которая выступает в UFC. Тройку лидеров замыкает еще одна американка – 33-летняя Мишель Уотерсон.

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Четвертое место 26-летней американки Брук Майо. Девушка выступает в Bellator MMA. Пятая строчка рейтинга также у представительницы США – Кейтлин Нейл.

Топ-10 самых сексуальных девушек-бойцов в ММА

  1. Джин Ю Фрей (США)
  2. Пейдж ВанЗант (США)
  3. Мишель Уотерсон (США)
  4. Брук Майо (США)
  5. Кейтлин Нейл (США)
  6. Фелис Херриг (США)
  7. Джессика Ай (США)
  8. Кира Грейси (Бразилия)
  9. Анастасия Янькова (Россия)
  10. Александра Албу (Россия)
  • Джин Ю Фрей
  • Пейдж ВанЗант
  • Мішель Вотерсон
  • Брук Майо
  • Кейтлін Нейл
  • Феліс Херріг
  • Джессіка Ай
  • Кіра Грейсі
  • Анастасія Янькова
  • Александра Албу
  • Джин Ю Фрей
  • Пейдж ВанЗант
  • Мішель Вотерсон
  • Брук Майо
  • Кейтлін Нейл
  • Феліс Херріг
  • Джессіка Ай
  • Кіра Грейсі
  • Анастасія Янькова
  • Александра Албу
Топ-10 самых сексуальных девушек в ММА / 10 фотографий

С полным списком рейтинга можно ознакомиться на сайте The Things.

Ранее Факты ICTV писали, что две американские модели Джулия Роуз и Лорен Саммер получили бан на посещение бейсбольных матчей под эгидой MLB за демонстрацию обнаженной груди на трибуне.

Источник: The Things

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