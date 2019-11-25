Канадский сайт The Things опубликовал рейтинг самых привлекательных спортсменок в смешанных единоборствах.

Рейтинг возглавила американка Джин Ю Фрей из промоушена Invicta FC. Джин 34 года и она в невероятной форме.

На второй строчке списка расположилась 25-летняя американка Пейдж ВанЗант, которая выступает в UFC. Тройку лидеров замыкает еще одна американка – 33-летняя Мишель Уотерсон.

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Четвертое место 26-летней американки Брук Майо. Девушка выступает в Bellator MMA. Пятая строчка рейтинга также у представительницы США – Кейтлин Нейл.

Топ-10 самых сексуальных девушек-бойцов в ММА

Джин Ю Фрей (США) Пейдж ВанЗант (США) Мишель Уотерсон (США) Брук Майо (США) Кейтлин Нейл (США) Фелис Херриг (США) Джессика Ай (США) Кира Грейси (Бразилия) Анастасия Янькова (Россия) Александра Албу (Россия)







































Топ-10 самых сексуальных девушек в ММА / 10 фотографий

С полным списком рейтинга можно ознакомиться на сайте The Things.

Ранее Факты ICTV писали, что две американские модели Джулия Роуз и Лорен Саммер получили бан на посещение бейсбольных матчей под эгидой MLB за демонстрацию обнаженной груди на трибуне.

Источник: The Things