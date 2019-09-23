Всесвітнє антидопінгове агентство запустило процедуру позбавлення статусу відповідності Російського антидопінгового агентства РУСАДА всесвітньому антидопінговому кодексу.
Рішення запустити процедуру позбавлення статусу відповідності РУСАДА всесвітньому антидопінговому кодексу ухвалили на засіданні виконкому WADA, яке відбулося у Токіо 23 вересня.
Минулого тижня журналіст німецького ARD Хайо Зеппельт розповів про можливі маніпуляції з даними московської антидопінгової лабораторії.
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Згодом WADA дало Росії три тижні на пояснення ознак маніпулювання даними московської антидопінгової лабораторії.
За словами члена наглядової ради РУСАДА Сергія Хричікова WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою.
Раніше WADA анонсувало понад 100 допінгових справ проти росіян.
Джерело: Euronews
Фото: mir24.tv