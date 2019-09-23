PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

WADA запустило процедуру невідповідності РУСАДА антидопінговому кодексу

Всесвітнє антидопінгове агентство запустило процедуру позбавлення статусу відповідності Російського антидопінгового агентства РУСАДА всесвітньому антидопінговому кодексу.

РУСАДА

Рішення запустити процедуру позбавлення статусу відповідності РУСАДА всесвітньому антидопінговому кодексу ухвалили на засіданні виконкому WADA, яке відбулося у Токіо 23 вересня.

Минулого тижня журналіст німецького ARD Хайо Зеппельт розповів про можливі маніпуляції з даними московської антидопінгової лабораторії.

Читайте: Олімпіада-2020: Росію можуть відсторонити від змагань

Згодом WADA дало Росії три тижні на пояснення ознак маніпулювання даними московської антидопінгової лабораторії.

За словами члена наглядової ради РУСАДА Сергія Хричікова WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою.

Раніше WADA анонсувало понад 100 допінгових справ проти росіян.

Джерело: Euronews

Фото: mir24.tv

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Убивство Михайла Круга розкрито – СК РФ
Убивство Михайла Круга розкрито – СК РФ
Олімпійські ігри
Олімпіада-2020: Росію можуть відсторонити від змагань
Отруєння скрипалів
Хочу справедливості – жертва отруєння у Солсбері подасть в суд на РФ
У Росії відпустили з СІЗО актора Устінова, який “побив” росгвардійця
У Росії відпустили з СІЗО актора Устінова, який “побив” росгвардійця
У Чорногорії заарештували проросійських опозиціонерів, які прагнуть вивести країну з НАТО
У Чорногорії заарештували проросійських опозиціонерів, які прагнуть вивести країну з НАТО
Чому формула Штайнмаєра має бути виконана тільки за певних умов
Чому формула Штайнмаєра має бути виконана тільки за певних умов
Школа
В Росії батьки вигадали викрадення доньки, щоб не віддавати її в школу
шаман
На кордоні Бурятії затримали шамана, який йшов до Москви “виганяти Путіна”
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка