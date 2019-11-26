Букмекери дали прогноз на матч Галатасарай — Брюгге у матчі п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Галатасарай у вівторок, 26 листопада, проведе матч п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому жовто-червоні на стадіоні Тюрк Телеком Арена у Стамбулі зіграють проти бельгійського Брюгге. Початок матчу о 19.55.

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На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Філіппа Клемана. На перемогу Брюгге приймають ставки з коефіцієнтом 2.08. Успіх турецького клубу оцінюють в 3.65. Нічийний результат зустрічі — 3.50.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Манчестер Сіті — Шахтар. Початок о 22:00.

Фото: Galatasaray SK, Club Brugge KV