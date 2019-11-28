Хавбек збірної України Андрій Ярмоленко з’явився у різдвяному ролику англійського Вест Гема.

На сайті лондонського Вест Гема з’явився дуже милий різдвяний ролик за участю гравця збірної України Андрія Ярмоленка.

У ролику дівчинка, яка є вболівальницею молотобійців, загадує бажання: Нехай це буде Вест-Гемське Різдво.

Читайте: Ван Дейк прийшов на роботу до фаната та відвіз його на клубну базу

Вона засинає, а на ранок до неї в образі Санта Клауса приходить з подарунками Ярмоленко та говорить: З Різдвом, Ханна!

Окрім 30-річного українця у ролику взяли участь й інші футболісти клубу.

За допомогою ролика прес-служба Вест Гема нагадує вболівальникам, що вони можуть придбати різдвяну атрибутику клубу напередодні свят.

Також Факти ICTV писали, що збірна України втратила дві сходинки у рейтингу ФІФА.