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Факти / Спорт

Ярмоленко став Сантою в різдвяному ролику Вест Гема

Хавбек збірної України Андрій Ярмоленко з’явився у різдвяному ролику англійського Вест Гема.

Ярмоленко Санта

На сайті лондонського Вест Гема з’явився дуже милий різдвяний ролик за участю гравця збірної України Андрія Ярмоленка.

У ролику дівчинка, яка є вболівальницею молотобійців, загадує бажання: Нехай це буде Вест-Гемське Різдво.

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Вона засинає, а на ранок до неї в образі Санта Клауса приходить з подарунками Ярмоленко та говорить: З Різдвом, Ханна!

Окрім 30-річного українця у ролику взяли участь й інші футболісти клубу.

За допомогою ролика прес-служба Вест Гема нагадує вболівальникам, що вони можуть придбати різдвяну атрибутику клубу напередодні свят.

Також Факти ICTV писали, що збірна України втратила дві сходинки у рейтингу ФІФА.

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