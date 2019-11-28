Збірна України з футболу опустилася на 24 сходинку в оновленому рейтингу Міжнародної федерації футболу.
ФІФА на офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.
Збірна України втратила дві позиції і тепер посідає 24 місце, маючи в активі 1537 очок. Синьо-жовті пропустили вперед команди США (1540) та Вельсу (1540), які здобули у листопаді по дві перемоги в офіційних матчах.
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Першу сходинку рейтингу продовжує очолювати Бельгія (1765), на другій сходинці йде Франція (1733), а трійку замикає Бразилія (1712).
Збірна України втратила дві сходинки у рейтингу ФІФА / 5 фотографий
Варто відзначити, що у топ-10 рейтингу Хорватія обійшла збірну Португалії і тепер посідає шосту позицію.
Нагадаємо, збірна України потрапила до групи С та зіграє зі збірною Нідерландів на чемпіонаті Європи-2020.
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