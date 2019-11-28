21 жовтня стали відомі всі 30 номінантів на Золотий м’яч. Факти ICTV пропонують обрати футболіста, який на вашу думку, найбільше заслуговує на нагороду.

Нагороду Золотий м’яч 2019 від France Football вручать на спеціальній церемонії, яка пройде 2 грудня. А поки букмекерські контори оцінюють шанси футболістів, експерти називають фаворитів, а фанати тримають кулаки за своїх кумирів.

21-го жовтня стали відомі імена 30 номінантів на премію, серед яких найбільше представництва у Ліверпуля.

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На думку експертів, трофей швидше за все дістанеться форварду Барселони та збірної Аргентини Ліонелю Мессі. Коефіцієнт на його перемогу складає 1.14. Другим у списку йде Вірджил ван Дейк з коефіцієнтом 5.40. Замикає трійку лідерів Криштіану Роналду з котируванням 36.00. Далі йде Садіо Мане (38.00) та Мохаммед Салах (50.00).

Мессі у цьому сезоні виграв Золоту бутсу найкращих снайперів Європи та став чемпіоном Іспанії з Барселоною.

У 2019 році ван Дейк з Ліверпулем виграв Лігу чемпіонів і став другим в АПЛ, а зі збірною вийшов у фінал Ліги націй. Востаннє захисник отримував Золотий м’яч у 2006 році. Тоді нагорода дісталася італійському легіонеру мадридського Реала Фабіо Каннаваро.

Факти ICTV підготували голосування, і пропонують обрати футболіста, який найбільше заслуговує на нагороду Золотий м’яч 2019.