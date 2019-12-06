Чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова показала сексуальний знімок з фотосесії.

Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова спричинила фурор у соцмережах.

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37-річна спортсменка виклала знімок у білизні на своїй сторінці в Instagram. На фото Клочкова лежить на ліжку у темно-синій нічній сорочці на бретельках.

— Немає ідеального життя, але є ідеальні моменти, – підписала пост Яна.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Яна Клочкова (@yana_klochkova) 4 Гру 2019 р. о 12:13 PST



Прихильники спортсменки активно коментують пост з фото та не скупляться на захопливі компліменти, а також запитують “А що буде далі?” та “Де охорона?”.

До речі, дівчина Криштіану Роналду стала амбасадором бренду нижньої білизни та еротично в ній станцювала.

Фото: Yana Klochkova