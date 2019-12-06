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Факты / Спорт

А что будет дальше? Клочкова обнажилась во время фотосессии

Четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова показала сексуальный снимок с фотосессии.

Яна Клочкова

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова вызвала фурор в соцсетях.

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37-летняя спортсменка выложила снимок в белье на своей странице в Instagram. На фото Клочкова лежит на кровати в темно-синей ночной рубашке на бретельках.

— Нет идеальной жизни, но есть идеальные моменты, – подписала пост Яна.

 

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Допис, поширений Яна Клочкова (@yana_klochkova)

Поклонники спортсменки активно комментируют пост с фото и не скупятся на восторженные комплименты, а также спрашивают “А что будет дальше?” и “Где охрана?”.

К слову, девушка Криштиану Роналду стала послом бренда нижнего белья и эротично в нем станцевала.

Фото: Yana Klochkova

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