Четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова показала сексуальный снимок с фотосессии.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова вызвала фурор в соцсетях.

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37-летняя спортсменка выложила снимок в белье на своей странице в Instagram. На фото Клочкова лежит на кровати в темно-синей ночной рубашке на бретельках.

— Нет идеальной жизни, но есть идеальные моменты, – подписала пост Яна.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Яна Клочкова (@yana_klochkova) 4 Гру 2019 р. о 12:13 PST

Поклонники спортсменки активно комментируют пост с фото и не скупятся на восторженные комплименты, а также спрашивают “А что будет дальше?” и “Где охрана?”.

К слову, девушка Криштиану Роналду стала послом бренда нижнего белья и эротично в нем станцевала.

Фото: Yana Klochkova