Четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова показала сексуальный снимок с фотосессии.
Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова вызвала фурор в соцсетях.
Читайте: Топ-10 самых сексуальных девушек в ММА
37-летняя спортсменка выложила снимок в белье на своей странице в Instagram. На фото Клочкова лежит на кровати в темно-синей ночной рубашке на бретельках.
— Нет идеальной жизни, но есть идеальные моменты, – подписала пост Яна.
Переглянути цей допис в Instagram
Поклонники спортсменки активно комментируют пост с фото и не скупятся на восторженные комплименты, а также спрашивают “А что будет дальше?” и “Где охрана?”.
К слову, девушка Криштиану Роналду стала послом бренда нижнего белья и эротично в нем станцевала.
Фото: Yana Klochkova