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Факти / Спорт

Моурінью ледь не травмувався у матчі проти Манчестер Юнайтед

В матчі 15-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед приймав на Олд Траффорд Тоттенгем Готспур.

Жозе Моуринью

В одному з епізодів матчу між Манчестер Юнайтед та Тоттенгемом вінгер червоних дияволів Деніел Джеймс не зміг втримати рівновагу після жорсткого підкату хавбека шпор Гаррі Вінкса.

Джеймс вилетів за бокову лінію, де в’їхав у коуча Тоттенгема Жозе Моурінью. Португалець при цьому ледь не зазнав ушкодження і після удару Джеймса схопився за ногу.

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За цей епізод арбітр матчу нагородив Вінкса гірчичником.

Сам матч завершився перемогою Манчестер Юнайтед з рахунком 2:1. За манкуніанців двічі відзначився Маркус Рашфорд, а у шпор один гол у свій актив записав Деле Аллі.

В іншому матчі 15-го туру АПЛ Челсі обіграв на своєму полі Астон Віллу.

Фото: Dreamstime

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