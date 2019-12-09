Факти ICTV зібрали найцікавіші коментарі у соцмережах на рішення WADA щодо недопуску на 4 роки збірної Росії до великих міжнародних змагань.

Росія залишилася за ботом світового спорту. Збірна РФ за рішенням Всесвітнього антидопінгового агентства пропустить літню Олімпіаду-2020, зимову Олімпіаду-2022, чемпіонат світу з футболу 2022 року та Універсіади 2021 та 2023 років.

Також російським чиновникам заборонено відвідувати спортивні змагання вищого рівня, а самій Росії подавати заявки на проведення турнір.

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Поки Росія готується подавати апеляцію в CAS, соцмережі активно обговорюють рішення WADA.

ФОТОФАКТ! Вид на ватный сегмент российского твиттера сегодня, после решения WADA: pic.twitter.com/R9u3OxHydu — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) December 9, 2019

Теперь у россиян из развлечений осталась только война и религия — Michael Avrinsky (@gsl2k10) December 9, 2019

Сегодня после решения WADA стало известно, кто будет представлять Россию на международных спортивных соревнованиях в ближайшие четыре года — Владимир Путин в своих влажных мечтах. — Дядюшка Шу (@Shulz) December 9, 2019

Похоже, нам вместо олимпиад грозит сплошной танковый биатлон pic.twitter.com/9FQZs8UoX7 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) December 9, 2019

#WADA отстранила Россию от олимпиад! Ничего, свои проведём, логотип уже готов!

Как вам? pic.twitter.com/7u0mR4o4Vr — Анатолий Полюбасов (@Mikluxa63Samara) December 9, 2019

Ой.. #Россию из-за допинга на четыре года отстранили от международных соревнований.

Нуу.. вы ж можете и свой чемпионат провести. Lol. pic.twitter.com/yPirKGBvOd — Aleks Afonin (@ya_kak_apelsin) December 9, 2019

Появился комментарий Путина по поводу решения WADA по отстранению России от олимпиады и чемпионатов мира pic.twitter.com/e0WvaaOm92 — Michael Avrinsky (@gsl2k10) December 9, 2019

У Росії є 21 день, щоб оскаржити дане рішення в Спортивному арбітражному суді. Рішення WADA щодо Росії вступить в силу через 21 день або після розгляду апеляції в CAS.

Фото: ФедералПресс