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Факти / Спорт

З розваг лишилися війна та релігія. Реакція соцмереж на дискваліфікацію Росії

Факти ICTV зібрали найцікавіші коментарі у соцмережах на рішення WADA щодо недопуску на 4 роки збірної Росії до великих міжнародних змагань.

Россия допинг

Росія залишилася за ботом світового спорту. Збірна РФ за рішенням Всесвітнього антидопінгового агентства пропустить літню Олімпіаду-2020, зимову Олімпіаду-2022, чемпіонат світу з футболу 2022 року та Універсіади 2021 та 2023 років.

Також російським чиновникам заборонено відвідувати спортивні змагання вищого рівня, а самій Росії подавати заявки на проведення турнір.

Читайте: Рішення WADA щодо Росії: чи зможуть росіяни зіграти на Євро-2020 та ЧС-2022

Поки Росія готується подавати апеляцію в CAS, соцмережі активно обговорюють рішення WADA.

У Росії є 21 день, щоб оскаржити дане рішення в Спортивному арбітражному суді. Рішення WADA щодо Росії вступить в силу через 21 день або після розгляду апеляції в CAS.

Фото: ФедералПресс

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