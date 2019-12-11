Букмекери дали прогноз на матч Динамо Загреб — Манчестер Сіті у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Динамо Загреб у середу, 11 грудня, проведе матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому сині на стадіоні Максімір у Загребі зіграють проти англійського Манчестер Сіті. Початок матчу о 19.55.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 1.92. Успіх хорватського клубу оцінюють в 3.65. Нічийний результат зустрічі — 3.90.

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Фото: GNK Dinamo, Getty Images