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Факти / Спорт

Харлан перемогла на Гран-прі у Монреалі, обігравши росіянку

Українська шаблістка Ольга Харлан перемогла на етапі Кубка світу з фехтування у канадському Монреалі.

У фіналі 29-річна українка перемогла 21-річну російську шаблістку Ольгу Нікітіну з рахунком 15:7.

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На шляху до перемогу вона здолала француженку Марго Ріфкісс, японку Норіку Тамуру, представницю США Маріель Загуніс, француженку Сару Бальфер та китаянку Шао Яці.

Для Харлан це друге золото етапу Кубка світу у нинішньому сезоні — до цього вона святкувала перемогу в американському Солт-Лейк-Сіті.

До речі, єдина іранська олімпійська призерка Кімія Алідзе покинула свою країну через політичні мотиви.

Фото: Getty Images

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