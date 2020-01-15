Російський боксер Беспутін провалив допінг-тест

Чемпіон світу з боксу за версією WBA у напівсередній вазі Олександр Беспутін провалив тест на допінг.

Позитивну пробу росіянин здав після титульного бою зі співвітчизником Раджабом Бутаєвим 1 грудня 2019 року у Монте-Карло.

У спортсмена знайшли заборонений препарат лігандрол, який допомагає збільшити м’язову масу. Препарат є найсильнішим селективним модулятором андрогенних рецепторів та за своїми діями схожий з анаболічними стероїдами, однак має менше побічних ефектів.

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На рахунку 28-річного Беспутіна 14 перемог, з яких дев’ять нокаутом та жодної поразки на професійному рингу. У жовтні 2015 року він підписав контракт з американською промоутерською компанією Top Rank.

Нагадаємо, виконком WADA на 4 роки відсторонив Росію від участі в Олімпіадах та ЧС.

Фото: Alexander Besputin