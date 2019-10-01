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Українка здобула срібло Чемпіонату світу з легкої атлетики та побила чотири рекорди

18-річна українка Ярослава Магучіх здобула срібло на Чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходить у Досі.

Українка здобула срібло Чемпіонату світу з легкої атлетики та побила чотири рекорди

18-річна українка Ярослава Магучіх стала срібною призеркою Чемпіонату світу з легкої атлетики у Досі. Нашій спортсменці вдалося під час фіналу двічі побити власний особистий рекорд, а також двічі перемогти молодіжний рекорд світу, взявши висоту 2,04 метри.

Висоти 1,89 і 1,96 українка брала з другої спроби, а 2,00 і 2,04 – з третьої спроби. 2,06 м Ярослава стрибати відмовилася.

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Золото здобула росіянка Марія Ласіцкене (2,04), яка взяла всі висоти з першої спроби. Росіянка виступала під нейтральним прапором.

Бронза дісталася Вашті Каннінгем з США (2,00).

У фіналі українка Юлія Левченко зайняла четверте місце, взявши висоту 2,00 м з третьої спроби. Бронзою вона поступилася спортсменці з США через те, що взяла висоту не з першої спроби.

До речі, чоловіча збірна України з волейболу поступилася збірній Сербії в 1/4 фіналу чемпіонату Європи.

Фото: Ярослава Магучіх

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