Графіки відключення світла 16 липня – прогноз Укренерго
У четвер, 16 липня, в Україні не будуть застосовані заходи з обмеження постачання електроенергії.
В Укренерго просять споживати її ощадливо.
Графіки відключення світла 16 липня не будуть введені
– Завтра, у четвер, застосування графіків обмеження не планується, – йдеться у повідомленні Укренерго.
Енергетики радять перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 15:00.
В Укренерго просять користуватися електроенергією ощадливо.
Нагадаємо, росіяни продовжують здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України.
Через ворожі удари сьогодні зранку були знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях.
У середу, 15 липня, споживання електроенергії в Україні зросло.
Станом на 09:30 воно було на 3,4% вищим, ніж в цей же час у вівторок.
Причина змін – зростання температури повітря, що спонукає споживачів активно користуватись кондиціонерами.