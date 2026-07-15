У четвер, 16 липня, в Україні не будуть застосовані заходи з обмеження постачання електроенергії.

В Укренерго просять споживати її ощадливо.

Графіки відключення світла 16 липня не будуть введені

– Завтра, у четвер, застосування графіків обмеження не планується, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Енергетики радять перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 15:00.

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В Укренерго просять користуватися електроенергією ощадливо.

Нагадаємо, росіяни продовжують здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України.

Через ворожі удари сьогодні зранку були знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях.

У середу, 15 липня, споживання електроенергії в Україні зросло.

Станом на 09:30 воно було на 3,4% вищим, ніж в цей же час у вівторок.

Причина змін – зростання температури повітря, що спонукає споживачів активно користуватись кондиціонерами.

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