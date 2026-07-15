В Україні триває прийом заяв на допомогу на дрова 2026 для підготовки до нового опалювального сезону.

За даними Пенсійного фонду України, українці, які опалюють житло дровами або вугіллям, можуть оформити житлову субсидію, пільгу чи іншу фінансову підтримку. В окремих випадках загальна сума допомоги може сягати 19 400 грн на одне домогосподарство.

Коли буде доплата на тверде паливо та хто її може оформити, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

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Хто може отримати допомогу на дрова від держави

Як пояснили у Пенсійному фонді, право на виплати мають домогосподарства, які не користуються газовим чи централізованим опаленням і обігрівають житло виключно твердим паливом, а саме дровами або вугіллям. При цьому необхідно підтвердити, що саме такий вид опалення використовується.

Крім житлової субсидії, окремим категоріям громадян призначають пільги. Це стосується, зокрема, учасників бойових дій, людей з інвалідністю, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей, одиноких пенсіонерів та інших громадян, які мають відповідний статус.

Окремо діє міжнародна програма підтримки для жителів прифронтових територій. У цьому випадку грошова допомога на дрова 2026 може становити до 19 400 грн на домогосподарство. Перелік населених пунктів і отримувачів визначають місцеві військові адміністрації.

Саме у прифронтових громадах Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей передбачена міжнародна фінансова підтримка. Такі домогосподарства можуть отримати додаткову допомогу на придбання твердого палива у розмірі 19 400 грн.

Перелік громад, жителі яких матимуть право на ці виплати, визначають обласні військові адміністрації.

Насамперед кошти надаватимуть:

отримувачам житлових субсидій і пільг;

одиноким непрацездатним людям похилого віку;

одиноким матерям;

сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю.

Як розраховують грошову допомогу на тверде паливо 2026

За даними Пенсійного фонду України, під час призначення житлової субсидії враховується мінімальна норма, а саме 2 тонни твердого палива на рік для одного домогосподарства.

Гранична вартість однієї тонни становить 4 602,57 грн, тому орієнтовна вартість річної норми складає близько 9 205 грн. Субсидія покриває різницю між цією сумою та обов’язковим платежем, який визначають залежно від доходів сім’ї.

Для отримувачів пільг діє інша норма, а саме 1 тонна твердого палива на рік. Розмір компенсації залежить від пільгової категорії. Наприклад, учасники бойових дій можуть розраховувати на 75% знижки.

Допомога на дрова 2026: дати реєстрації та які документи потрібні

За інформацією Пенсійного фонду, для оформлення виплат необхідно подати заяву, декларацію про доходи, документи, що підтверджують право на пільгу чи субсидію, банківські реквізити, а в окремих випадках і акт обстеження житлових умов.

Подати документи можна до 17 серпня 2026 року. Саме до цієї дати триває прийом заяв на допомогу на дрова 2026. Після перевірки документів Пенсійний фонд ухвалює рішення про призначення виплат.

Коли будуть виплати на тверде паливо у 2026 році

Після початку прийому заяв багато українців запитують, коли будуть давати допомогу на дрова 2026.

Кошти перераховують лише після розгляду заяви та ухвалення рішення про призначення допомоги. Тому точна дата виплати залежить від того, коли буде завершена перевірка документів.

Якщо ж ідеться про доплату на тверде паливо в межах міжнародних програм підтримки, порядок і строки фінансування визначаються окремо для кожної території.

Джерело : Пенсійний фонд

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