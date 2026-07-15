До кінця 2026 року Україна розраховує отримати технічну можливість виробляти ракети для американських зенітних ракетних комплексів Patriot, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про виробництво ракет до Patriot

Як зазначив на саміті Україна – Південно-Східна Європа президент Володимир Зеленський, наразі ведеться робота над ліцензіями для Patriot.

– Ми працюємо над ліцензіями Patriot. У нас була домовленість, як ви правильно сказали, політична. Ми розраховуємо до кінця 2026 року отримати можливість технічно виробляти українською командою наші ракети, американські ракети нашої сили, – сказав він.

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Крім того, голова держави зауважив, що Україна також досягла домовленостей із Францією та Італією щодо розвитку виробництва ракет для європейських систем ППО.

– У нас є окрема домовленість з Європейським Союзом, а саме з Францією і Італією, тому що вони дають дозволи на виробництво SAMP/T. Ми домовилися з французькою стороною, а італійська сторона підтримала відповідні рішення. Ми домовилися щодо ракет SCALP, Aster 30, а також щодо SAMP/T нового покоління, – зауважив президент.

Зеленський наголосив, що Україна також реалізує власний проєкт європейської антибалістичної системи FREYJA, у межах якого Україна розробляє пускову установку та ракету, тоді як партнери повинні забезпечити інші компоненти, насамперед радари.

– Україна будує лончер і ракету. Нам не вистачає ще інших деталей, передусім радарів. Ми об’єднали зараз вісім країн цієї ініціативи, і вже зрозумілі компанії, які технологічно можуть швидко розв’язати питання радарів, – сказав він.

Президент зауважив, що Рада національної безпеки і оборони здійснює координацію роботи над антибалістичним напрямом.

– РНБО збирав антибалістичну коаліцію. Секретар РНБО (Рустем Умєров, – Ред.) за це відповідав. У нас відбувається тристоронній формат: є лідер, є радник з національної безпеки, у нашому випадку це секретар РНБО, і є компанії, які забезпечують ту чи іншу частину антибалістичної системи, – повідомив голова держави.

За його словами, перша зустріч у цьому форматі вже пройшла у Франції, а наступним етапом буде узгодження термінів реалізації проєкту. Президент наголосив, що важливим питанням для українських розробок також залишається успішне проходження випробувань.

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