У ніч на 14 липня у Севастополі українськими військовими була уражена Балаклавська ТЕС, повідомили ССО ЗСУ.

У Севастополі уражена Балаклавська ТЕС

Це майже 50% генерації електроенергії окупованого Криму, зазначають Сили спеціальних операцій ЗСУ.

– Підпільники Руху опору ССО разом із підрозділами Deep Strike Сил спеціальних операцій провели операцію з ураження Балаклавської ТЕС у Севастополі, ТОТ АР Крим, – йдеться у повідомленні.

Попередньо, внаслідок атаки було пошкоджено машинний цех із системою охолодження однієї з турбін Siemens SGT5-2000E. Зазначається, що ремонт насосного обладнання може тривати від 2 до 5 місяців.

Зараз дивляться

Балаклавська ТЕС – це енергетична основа півострова. Разом із Таврійською ТЕС (Сімферополь) станція забезпечує близько 90% енергоспоживання Криму. Це два стовпи власної генерації електроенергії.

– Окупований Крим – це воєнно-логістичний хаб російської армії. Стабільне електропостачання є критично важливим для вузлів зв’язку, центрів управління, радіолокаційних станцій, засобів РЕБ, систем ППО, ремонтних заводів, Чорноморського флоту, військових аеродромів та іншої військової інфраструктури ворога, – повідомляють ССО.

Як наголошують ССО, ураження об’єктів генерації електроенергії на кримському плацдармі суттєво підриває наступальні й оборонні спроможності армії РФ, знижує оперативний темп і стійкість тилового забезпечення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.