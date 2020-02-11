В Аргентині футболіст одночасно їв банан та грав, а потім забив гол

У матчі 19 туру чемпіонату Аргентини між Расингом та Індепендьєнте стався кумедний епізод трапився кумедний момент.

Під час другого тайму виникла пауза і хавбек Расінга Марсело Діас взяв банан і почав його їсти. Гра поновилася, але 33-річний чилієць продовжував їсти і навіть розіграв вільний удар з бананом в руці.

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Расинг, який весь другий тайм грав удев’ятьох через два вилучення Аріаса та Сігалі, переміг з рахунком 1:0. Перемогу команді приніс той самий Діас, який забив єдиний м’яч на 86-й хвилині.

Nunca vi algo igual. El Chelo Díaz patea un tiro libre COMIENDO UNA BANANA, tranquilo, como si estuviera en el living de su casa. Después hace el gol del triunfo, Racing jugando con 9, Independiente con 11. Hallazgo de @PasoaPaso. pic.twitter.com/PyNYpG6ROo — Juan Claudio Castro (@juancastroMDP) February 10, 2020

Саму гру команди закінчували у рівних складах: після забитого голу Діаса арбітр вилучив двох гравців гостей Домінгеса та Ромеро.

У чемпіонаті Аргентини Расинг посідає п’яте місце, маючи в активі 31 очко. Індепендьєнте (25) йде на чотирнадцятій позиції. Всього в аргентинській Суперлізі грають 24 команди.

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