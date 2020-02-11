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Факти / Спорт

В Аргентині футболіст одночасно їв банан та грав, а потім забив гол

У матчі 19 туру чемпіонату Аргентини між Расингом та Індепендьєнте стався кумедний епізод трапився кумедний  момент.

Під час другого тайму виникла пауза і хавбек Расінга Марсело Діас взяв банан і почав його їсти. Гра поновилася, але 33-річний чилієць продовжував їсти і навіть розіграв вільний удар з бананом в руці.

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Расинг, який весь другий тайм грав удев’ятьох через два вилучення Аріаса та Сігалі, переміг з рахунком 1:0. Перемогу команді приніс той самий Діас, який забив єдиний м’яч на 86-й хвилині.

Саму гру команди закінчували у рівних складах: після забитого голу Діаса арбітр вилучив двох гравців гостей Домінгеса та Ромеро.

У чемпіонаті Аргентини Расинг посідає п’яте місце, маючи в активі 31 очко. Індепендьєнте (25) йде на чотирнадцятій позиції. Всього в аргентинській Суперлізі грають 24 команди.

Раніше Факти ICTV писали, що в Аргентині футболіст спровокував масове побоїще.

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