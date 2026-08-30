Більше не підтримую те, що відбувається: Каменських зробила заяву щодо своєї позиції
- Настя Каменських записала відеозвернення, у якому пояснила свою позицію щодо війни та України.
- Також вона пояснила свою позицію щодо мови після того, як її розкритикували за російськомовні звернення.
Співачка Настя Каменських записала відеозвернення, у якому пояснила чому розмовляє російською та окреслила свою свою позицію щодо подій в Україні.
Каменських пояснила свою позицію у відеозвернені
У відеозвернені Каменських заявила, Росія – країна-агресор, а вона разом з Потапом з першого дня повномасштабної війни підтримує Україну.
– З першого дня війни ми кричали в усіх світових ЗМІ, що Росія розпочала цю жахливу війну. Ця країна — агресор. І, звісно ж, ми й далі так вважаємо. Я, зрештою, відкривала церемонію Latin American Music Awards 2022 у США піснею на підтримку України. З прапором у руках, із довгою промовою про війну в Україні, – розповіла співачка.
Також артистка заявила, що “більше не підтримує те, що відбувається в Україні”.
– Я народилася в цій країні. Я була з нею і в радості, і в горі. Я завжди любитиму й підтримуватиму наших чудових людей. Людей, які не заслуговують на таке життя. Тому я більше не підтримую те, що відбувається в Україні, – додала співачка.
Також Каменських розповіла, чому розмовляє російською мовою. Вона зазначила, що розмовляє ним з дитинства.
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Також вона додала, що їй важливо говорити зі своєю аудиторією відверто, оскільки багато людей слухають її пісні.
– Але ми з вами майже 20 років пліч-о-пліч. І мені не байдуже на вас. Ви для мене — не просто кількість переглядів, прослуховувань чи лайків. Ви для мене — не можливість спіймати хайп. Ви — люди, які проживали свої життя під наші пісні й довіряли нам ці моменти. Своє щастя і горе. Саме тому я розмовляю з вами чесно, – сказала співачка.
Нагадаємо, що раніше Каменських оголосила про камбек дуету, через що нарвалися на критику, зокрема через російську мову у зверненні.
Фото: Настя Каменських