Не чисельність, а ефективність: Хмара про новий підхід до мобілізації в Україні
- Міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що Україні потрібен новий підхід до мобілізації.
- Він розповів, як перейти до більшої ефективності Сил оборони, коли основним показником буде не чисельність залучених військовослужбовців.
Україні необхідний новий підхід до мобілізації, за якого основним показником буде не чисельність залучених військовослужбовців, а ефективність використання людського ресурсу.
Хмара про новий підхід до мобілізації в Україні
Міністр оборони Євгеній Хмара під час закритої зустрічі з журналістами заявив, що одним із головних завдань Міноборони має стати робота з людським капіталом – від залучення людей до Сил оборони до їхнього розвитку та утримання.
– Потрібно забезпечити правильну модель відповідальності. Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу. Він має відповідати за весь шлях військовослужбовця: підготовку, екіпірування, передачу бойового досвіду, інтеграцію в підрозділ і подальше застосування на полі бою, – зазначив Хмара.
На думку міністра, така модель може підвищити відповідальність командирів за людей у їхніх підрозділах.
Хмара також торкнувся теми співвідношення чисельності особового складу та можливостей його забезпечення. Зокрема, він наголосив, що більша кількість військових сама по собі не є гарантією вищої ефективності, якщо у підрозділах відсутня достатня кількість потрібних засобів, аби виконувати завдання.
– Відповіддю на дії ворога має бути не збільшення кількості людей у війську. Україна має залучати мінімально необхідну кількість особового складу і максимально якісно оснащувати тих, хто виконує завдання. На полі бою ми маємо робити все, щоб наявний людський капітал виконував завдання ефективніше, якісніше і з меншими втратами, – підкреслив очільник Міноборони.
До речі, Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами також розповів про мобілізаційні потреби Росії, враховуючи, що втрати країни-агресора на фронті зростають.