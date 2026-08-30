Україні необхідний новий підхід до мобілізації, за якого основним показником буде не чисельність залучених військовослужбовців, а ефективність використання людського ресурсу.

Хмара про новий підхід до мобілізації в Україні

Міністр оборони Євгеній Хмара під час закритої зустрічі з журналістами заявив, що одним із головних завдань Міноборони має стати робота з людським капіталом – від залучення людей до Сил оборони до їхнього розвитку та утримання.

– Потрібно забезпечити правильну модель відповідальності. Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу. Він має відповідати за весь шлях військовослужбовця: підготовку, екіпірування, передачу бойового досвіду, інтеграцію в підрозділ і подальше застосування на полі бою, – зазначив Хмара.

На думку міністра, така модель може підвищити відповідальність командирів за людей у їхніх підрозділах.

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Хмара також торкнувся теми співвідношення чисельності особового складу та можливостей його забезпечення. Зокрема, він наголосив, що більша кількість військових сама по собі не є гарантією вищої ефективності, якщо у підрозділах відсутня достатня кількість потрібних засобів, аби виконувати завдання.

– Відповіддю на дії ворога має бути не збільшення кількості людей у війську. Україна має залучати мінімально необхідну кількість особового складу і максимально якісно оснащувати тих, хто виконує завдання. На полі бою ми маємо робити все, щоб наявний людський капітал виконував завдання ефективніше, якісніше і з меншими втратами, – підкреслив очільник Міноборони.

До речі, Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами також розповів про мобілізаційні потреби Росії, враховуючи, що втрати країни-агресора на фронті зростають.

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