УЄФА заснував нагороду найкращому гравцю матчу на стадії плей-офф Ліги чемпіонів. Нагороду вручатимуть футболістам після кожної гри.

Визначати лауреатів нагороди на кожному матчі Ліги чемпіонів 1/8 фіналу і далі будуть технічні спостерігачі УЄФА на стадіоні.

— Після фінального свистка футболіст отримає нагороду на знак визнання його ролі у вирішальних епізодах, тактичної зрілості, винахідливості, натхнення, видатної техніки і вірності принципам фейр-плей, – йдеться у повідомленні УЄФА.

Серед технічних оглядачів УЄФА на матчах будуть і колишні футбольні зірки: Роббі Кін, Філ Невілл, Гарет Саутгейт, Пекі Боннер, Айтор Каранка, Роберто Мартінес, Козмін Контра та інші.

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Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стартують завтра, 18 лютого – Атлетіко прийме вдома Ліверпуль, а Боруссія зустрінеться з ПСЖ. У середу відбудуться ще два матчі Аталанта – Валенсія та Тоттенгем Готспур – РБ Лейпциг.

Нагадаємо, Манчестер Сіті виключили з Ліги чемпіонів на сезони 2020/21 та 2021/22 за порушення правил фінансового фейр-плей.