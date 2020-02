Організаційний комітет Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 у Токіо представив анімовані піктограми для всіх представлених видів спорту.

For the first time in Games history, #Tokyo2020 has created kinetic sport pictograms! #Tokyo2020 has created the first animated pictograms to highlight just how dynamic, innovative, and special this Games will be! #UnitedByEmotion @Olympics @Paralympics pic.twitter.com/NFw8uhFaU2

Читайте: В Японії обрали девіз Олімпійських ігор-2020

Олімпійські ігри 2020 року в Токіо повинні пройти з 24 липня по 9 серпня, а Паралімпіада – з 25 серпня по 6 вересня 2020 року.

Minutes Kinetic Sport Pictograms#RT and let us know which one is your favourite in the comments below!

Another historic first for #Tokyo2020 and the @Olympics and @Paralympics Games. #UnitedByEmotion 5 Minutes Well Spent pic.twitter.com/hirDqAsGCz

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) February 26, 2020