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Факти / Спорт

Представлені анімовані піктограми Олімпіади-2020 у Токіо

Організаційний комітет Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 у Токіо представив анімовані піктограми для всіх представлених видів спорту.

— Вперше в історії Олімпійських ігор створені анімовані піктограми, щоб показати, наскільки динамічними, інноваційними та особливими будуть ці Ігри! – йдеться у повідомленні прес-служби оргкомітету Олімпіади.

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Олімпійські ігри 2020 року в Токіо повинні пройти з 24 липня по 9 серпня, а Паралімпіада – з 25 серпня по 6 вересня 2020 року.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я не бачить підстав для скасування чи перенесення літніх Олімпійських ігор у 2020 році через китайський коронавірус Covid-19.

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