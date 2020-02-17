Офіційним девізом літніх Олімпійських ігор 2020 у Токіо стала фраза United by emotion (Об’єднанні почуттям).

У зйомках ролика, який присвячений презентації девізу взяла участь японська тенісистка та переможниця двох турнірів серії Grand Slam Наомі Осака.

— Незабаром настане той момент, коли люди у всьому світі захочуть поділитися своїми почуттями щодо змагань. Тому оргкомітет Токіо-2020 вирішив використовувати цей девіз, щоб прагнути до успішного проведення Ігор, – відзначили організатори Олімпійських ігор у Токіо.

Напис англійською мовою з’явиться в місцях проведення змагань, а також на міських плакатах і ліцензійній сувенірній продукції.

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Літні Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 липня по 9 серпня, Паралімпіада – з 25 серпня по 6 вересня.

Нагадаємо, МОК заборонив спортсменам влаштовувати політичні акції під час Олімпіади.

Джерело: Tokyo2020