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Факти / Спорт

Бекхем очолив список футболістів, з якими хочуть зайнятися сексом (ГОЛОСУВАННЯ)

Платформа Ticketgum.com, яка займається продажем квитків на спортивні події, склала рейтинг футболістів, з якими хотіли б зайнятися сексом шанувальниці футболу.

Очолив список екс-капітан збірної Англії та колишній гравець Манчестер Юнайтед 44-річний Девід Бекхем. За нього віддали свої голоси 21,2% опитаних жінок. Слідом за Бекхемом розташувався голкіпер Тоттенгем Готспур Пауло Гассаніга. За нього проголосували 15% респонденток.

 

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Замикає трійку лідерів хавбек лондонського Челсі Рубен Лофутс-Чік. 24-річний англієць набрав 13,75% голосів.

 

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До топ-5 потрапили також півзахисник Евертона Андер Гомеш (11,25%) та атакуючий хавбек мадридського Реала Марко Асенсіо (8,75%).

Французький футболіст Челсі Олів’є Жиру та захисник Барселони Жерар Піке. Обоє отримали по 7,5% голосів та розділили між собою шосту та сьому позицію відповідно.

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А ось зірка туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду (6,25%) опинився лише на восьмій сходинці, слідом за ним розташувався форвард Барселони Ліонель Мессі (5%).

Замикає топ-10 рейтингу капітан збірної Іспанії та мадридського Реалу Серхіо Рамос – 3,75% голосів.

Факти ICTV запустили опитування і пропонують проголосувати за того, кого ви уявляєте у своїх сексуальних фанатазіях.

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