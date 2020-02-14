Бекхем, Роналду чи Агуеро: про кого найчастіше думають фанати під час сексу

Ресурс Free Super Tips провів незвичне опитування серед 2 тис. вболівальників. Одним із запитань було про кого з футболістів фанати думають під час сексу.
Беззаперечним лідером опитування став колишній гравець збірної Англії Девід Бекхем. З’ясувалося, що екс-футболіст з’являється у сексуальних фантазіях кожного четвертого фаната.
На другому місці опинився зірка туринського Ювентуса Криштіану Роналду. Його ім’я назвали 20% респондентів. Замкнув трійку форвард Тоттенгема Гаррі Гейн (16%).
Топ-10 футболістів, про яких фанати найчастіше думають під час сексу:
- 1. Девід Бекхем – 26%
- 2. Криштіану Роналду – 20%
- 3. Гаррі Кейн – 16%
- 4. Гарет Бейл – 13%
- 5. Ліонель Мессі – 11%
- 6. Деле Аллі – 10%
- 7. Давід Де Геа – 9%
- 8. Маркус Рашфорд – 8%
- 9. Серхіо Агуеро – 8%
- 10. Рахім Стерлінг – 7%
Також під час опитування звучали імена Рубена Лофтус-Чіка, Жерара Піке, Олів’є Жиру, Едена Азара, Пауло Дібала, Поля Погба, Джанлуїджі Буффона, Джона Стоунза та Вірджила Ван Дейка.
Читайте: Дружини не знали! Футболісти Ман Сіті розслабилися у спа-готелі з 22 моделями
Цікаво, що серед вболівальників Ліверпуля 32% думають під час сексу про Девіда Бекхема, проти 23% у шанувальників Манчестер Юнайтед.
View this post on Instagram
Також з’ясувалося, що 44% футбольних фанатів у парах сперечаються через підтримку різних команд. 11% фанатів розривають стосунки через підтримку різних клубів. 54% сваряться зі своїм партнером через його підтримку Манчестер Юнайтед, а для 11% вболівальників улюблена команда важливіша за кохану людину.
31% вболівальників заявили, що перемога їхньої команди у турнірі краща за секс. Лише один вболівальник з десяти готовий змінити свої футбольні вподобання, щоб його партнер був щасливий.
До речі, стало відомо, фанати яких клубів найкраще займаються сексом.