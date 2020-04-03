PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Близнючки-синхроністки з Бразилії, які стали моделями

Бразильські синхроністки Беатріс та Бранка Ферес є учасницями літніх Олімпійських ігор 2016.

Спершу сестрички займалися гімнастикою, але у семирічному віці батьки віддали їх  на синхронне плавання, де згодом вони досягли непоганих результатів, серед яких бронза Панамериканських ігор 2007 року.

Читайте: З футболістки у бікіні-моделі: шикарні форми Ебігейл Ретчфорд (18+)

На змаганнях сестер помітили та запросили у модельній бізнес.

У 2008 році вони вперше з’явилися на обкладинці журналу VIP, а через роки потрапили у Maxim. Також журнал The Popcrunch помістив близнючок на друге місце у рейтингу найсексуальніших спортсменок світу.

Сестри Ферес ведуть спільну сторінку в Instagram, на яку підписано понад 900 тис. користувачів.

  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Близнючки-синхроністки Ферес з Бразилії, які стали моделями
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Близнючки-синхроністки Ферес з Бразилії, які стали моделями
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
  • Бестрис и Бранка Ферес
Близнючки-синхроністки з Бразилії, які стали моделями / 12 фотографий

Раніше Факти ICTV розповідали про фітнес-моделей сестер Якич з Німеччини, яких важко розрізнити.

Фото: Bia & Branca Feres

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка