Близнючки-синхроністки Ферес з Бразилії, які стали моделями

Бразильські синхроністки Беатріс та Бранка Ферес є учасницями літніх Олімпійських ігор 2016.
Спершу сестрички займалися гімнастикою, але у семирічному віці батьки віддали їх на синхронне плавання, де згодом вони досягли непоганих результатів, серед яких бронза Панамериканських ігор 2007 року.
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На змаганнях сестер помітили та запросили у модельній бізнес.
У 2008 році вони вперше з’явилися на обкладинці журналу VIP, а через роки потрапили у Maxim. Також журнал The Popcrunch помістив близнючок на друге місце у рейтингу найсексуальніших спортсменок світу.
Сестри Ферес ведуть спільну сторінку в Instagram, на яку підписано понад 900 тис. користувачів.
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Близнючки-синхроністки з Бразилії, які стали моделями / 12 фотографий
Раніше Факти ICTV розповідали про фітнес-моделей сестер Якич з Німеччини, яких важко розрізнити.
Фото: Bia & Branca FeresТеги: WAGs, Синхронне плаванняЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...Завантаження...
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