Близнючки-синхроністки Ферес з Бразилії, які стали моделями

Бразильські синхроністки Беатріс та Бранка Ферес є учасницями літніх Олімпійських ігор 2016.

Спершу сестрички займалися гімнастикою, але у семирічному віці батьки віддали їх на синхронне плавання, де згодом вони досягли непоганих результатів, серед яких бронза Панамериканських ігор 2007 року.

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На змаганнях сестер помітили та запросили у модельній бізнес.

У 2008 році вони вперше з’явилися на обкладинці журналу VIP, а через роки потрапили у Maxim. Також журнал The Popcrunch помістив близнючок на друге місце у рейтингу найсексуальніших спортсменок світу.

Сестри Ферес ведуть спільну сторінку в Instagram, на яку підписано понад 900 тис. користувачів.