З футболістки у бікіні-моделі: шикарні форми Ебігейл Ретчфорд (18+)

28-річна американська фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд родом з Пенсильванії.

У дитинстві вона мріяла стати великою футболісткою. Однак у плани дівчини втрутилися проблеми зі здоров’ям: в Ебігейл виявили астму, тож їй довелося зав’язати з футболом. Також у шкільні часи вона входила у команду чирлідерів.

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Популярність Ретчфорд здобула завдяки своїй сторінці в Instagram, на яку нині підписано 9 млн користувачів.

Красуня є однією з найпопулярніших бікіні-моделей світу, тож її появи на обкладинках чоловічих журналів не злічити.