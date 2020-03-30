28-річна американська фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд родом з Пенсильванії.
У дитинстві вона мріяла стати великою футболісткою. Однак у плани дівчини втрутилися проблеми зі здоров’ям: в Ебігейл виявили астму, тож їй довелося зав’язати з футболом. Також у шкільні часи вона входила у команду чирлідерів.
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Популярність Ретчфорд здобула завдяки своїй сторінці в Instagram, на яку нині підписано 9 млн користувачів.
Красуня є однією з найпопулярніших бікіні-моделей світу, тож її появи на обкладинках чоловічих журналів не злічити.
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З футболістки у бікіні-моделі: шикарні форми Ебігейл Ретчфорд (18+) / 10 фотографий
До речі, модель Лорен Саммер, яка оголилася на бейсбольному матчі, виклала фото, прикрившись туалетним папером.
Фото: abigailratchfordPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...Завантаження...
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