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Факти / Спорт

З футболістки у бікіні-моделі: шикарні форми Ебігейл Ретчфорд (18+)

28-річна американська фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд родом з Пенсильванії.

У дитинстві вона мріяла стати великою футболісткою. Однак у плани дівчини втрутилися проблеми зі здоров’ям: в Ебігейл виявили астму, тож їй довелося зав’язати з футболом. Також у шкільні часи вона входила у команду чирлідерів.

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Популярність Ретчфорд здобула завдяки своїй сторінці в Instagram, на яку нині підписано 9 млн користувачів.

Красуня є однією з найпопулярніших бікіні-моделей світу, тож її появи на обкладинках чоловічих журналів не злічити.

  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
  • Эбигейл Рэтчфорд
З футболістки у бікіні-моделі: шикарні форми Ебігейл Ретчфорд (18+) / 10 фотографий

До речі, модель Лорен Саммер, яка оголилася на бейсбольному матчі, виклала фото, прикрившись туалетним папером.

Фото: abigailratchford

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