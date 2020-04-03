Близняшки-синхронистки Ферес из Бразилии, которые стали моделями

Бразильские синхронистки Беатрис и Бранка Ферес являются участниками летних Олимпийских игр 2016.

Сначала сестрички занимались гимнастикой, но в семилетнем возрасте родители отдали их на синхронное плавание, где впоследствии они достигли неплохих результатов, среди которых бронза Панамериканских игр 2007 года.

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На соревнованиях сестер заметили и пригласили в модельной бизнес.

В 2008 году они впервые появились на обложке журнала VIP, а спустя годы попали в Maxim. Также журнал The Popcrunch поместил близняшек на второе место в рейтинге самых сексуальных спортсменок мира.

Сестры Ферес ведут совместную страницу в Instagram, на которую подписано более 900 тыс. пользователей.