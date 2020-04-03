Близняшки-синхронистки Ферес из Бразилии, которые стали моделями

Бразильские синхронистки Беатрис и Бранка Ферес являются участниками летних Олимпийских игр 2016.
Сначала сестрички занимались гимнастикой, но в семилетнем возрасте родители отдали их на синхронное плавание, где впоследствии они достигли неплохих результатов, среди которых бронза Панамериканских игр 2007 года.
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На соревнованиях сестер заметили и пригласили в модельной бизнес.
В 2008 году они впервые появились на обложке журнала VIP, а спустя годы попали в Maxim. Также журнал The Popcrunch поместил близняшек на второе место в рейтинге самых сексуальных спортсменок мира.
Сестры Ферес ведут совместную страницу в Instagram, на которую подписано более 900 тыс. пользователей.
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Близняшки-синхронистки из Бразилии, которые стали моделями / 12 фотографий
Ранее Факты ICTV рассказывали о фитнес-моделях сестрах Якич из Германии, которых трудно различить.
Фото: Bia & Branca FeresТеги: WAGs, Синхронне плаванняЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…Загружается…
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