Футболіст порушив карантин, щоб відпочити на яхті із зіркою Pornhub

Зірка Чикаго Беарс Рокуан Сміт порушив карантин заради відпочинку з моделями на яхті.

Однією з дівчат, які весело провели час з Рокуаном, виявилася зірка Pornhub Абелла Дейнджер.

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Футболіст безсоромно викладав пости з напівоголеними леді у соцмережах, але пізніше видалив усі публікації.

А ось на сторінці порноакторки досі можна побачити відео та фото з відпочинку на яхті.

— Коли всі настільки п’яні, щоб рулити, дівчина з Маямі опиняється за штурвалом, – підписала ролик Абелла.

View this post on Instagram A post shared by Danger (@dangershewrote) on May 2, 2020 at 7:49pm PDT

На думку фанатів НФЛ, Сміт поставив під загрозу себе і всю лігу, якщо він захворіє на Covid-19.

У 2018 році Сміт був виставлений на драфт під восьмим номером.

Раніше зірка американського футболу та Вашингтон Редскінс Дерріус Гіс влаштував вечірку з шістьма моделями на яхті під час пандемії коронавірусу.

Фото: dangershewrote