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Факти / Спорт

Голкіпер Баварії Нойєр закрутив роман з 19-річною гандболісткою

Воротар мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Мануель Нойер зустрічається з 19-річною гандболісткою Анікою Біссель.

34-річний футболіст лише чотири місяці тому розлучився із дружиною Ніною Вайсс, але вже знайшов нову пасію.

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Аніка вивчає менеджмент індустрії моди в університеті Мюнхена і грає у гандбольній команді.

За інформацією джерела, Нойер настільки в захваті від нової дівчини, що вже представив її своїй мамі Маріте. Також Біссель вже переїхала до будинку футболіста.

Цікаво, що Аніка зовні дуже схожа з колишньою дружиною Мануеля: довге світле волосся, струнка фігура, а ще обидві люблять носити модний одяг.

До речі, 16 травня поновиться поточний розіграш чемпіонату Німеччини – розклад матчів Бундесліги.

Джерело: Bunte

Фото: Dreamstime

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