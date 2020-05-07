Росія готова надати Усику та Ломаченку громадянство

Росія готова надати громадянство українським боксерам Василю Ломаченку і Олександру Усику.

Про це заявив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремлєв.

За його словами, Усика і Ломаченка однаково люблять в Україні, Росії та Білорусі, але в Україні деякі громадяни нібито “сіють негатив навколо них”.

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– Усик і Ломаченко – гідні люди, гідні спортсмени, які відстоюють свою позицію. Це не позиція України, де їх не люблять. Їх обох там люблять і обожнюють. Не тільки в Україні, але і в Росії та Білорусі, увесь православний світ їх любить і підтримує. Так само і я підтримую, – сказав він.

Нагадаємо, боксери Ломаченко та Усик знялися у російському документальному фільмі про церкву Здрастуй, брате! Христос Воскрес. У ньому боксери розповідають про дружбу з росіянами і заявляють, що українці і росіяни – це один народ.

Джерело: Sport.ua