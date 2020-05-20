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Факти / Спорт

Шевченку та його асистентам запропонують нові контракти

Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко та його асистенти отримають пропозицію продовжити контракти терміном на 2,5 роки.

Нинішня угода Андрія Шевченка закінчується у липні 2020 року. Вона була підписана до запланованого завершення Євро-2020. Однак через пандемію Covid-19 турнір перенесли на наступний рік.

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Українська асоціація футболу хоче зберегти ще на один відбірковий цикл (ЧС-2022) тренерський штаб, який вивів збірну України на Євро-2020 з першого місця.

Планується, що Мундіаль відбудеться у Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що в тренерський штаб Шевченко увійшов італієць, який виграв АПЛ з Лестером.

Джерело: SportArena

Фото: Dreamstime

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