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Факти / Спорт

АПЛ протестувала 748 гравців та працівників на Covid-19 – виявили шістьох заражених

Англійська Прем’єр-ліга опублікувала результати тестування футболістів та співробітників клубів на коронавірус.

Всього було протестовано 748 осіб. У шістьох осіб із трьох клубів тести на Covid-19 виявилися позитивними.

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Повідомляється, що інфікованих гравців та співробітників клубів відправлять на карантин тривалістю сім днів. Імена тих, хто заразився не повідомляються.

Чемпіонат Англії планують відновити у червні. У поточному розіграші залишилося зіграти  дев’ять турів.

Чемпіонат Англії призупинили у березні через пандемію коронавірусу. Раніше стало відомо, що клуби англійської Прем’єр-ліги ухвалили одноголосне рішення продовжити тренувальний процес з 19 травня.

Джерело: Premier League

Фото: Getty Images

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