Букмекерська контора Coral, щоб відсвяткувати повернення спортивних змагань, що призупинили через пандемію Covid-19, поцікавилася у вболівальників, щодо їхніх улюблених камбеків у спорті.

Першу сходинку шанувальники спорту віддали стамбульському диву, що у фіналі Ліги чемпіонів-2005 створив Ліверпуль.

Команда з Енфілда у фіналі у Стамбулі після першого тайму поступалася Мілану 0:3, але по перерві відновила паритет завдяки голам Стівена Джеррарда, Владіміра Шміцера та Хабі Алонсо, а у серії післяматчевих пенальті вигризла свій шостий європейський трофей.

On this day, in 2005, Liverpool were 3-0 down at half time in the Champions League final against one of the best AC Milan sides ever.

We will never forget what happened next. pic.twitter.com/GKQfvIDm4g

— Football Tweet (@Football__Tweet) May 25, 2020