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Стамбульське диво та повернення Ф’юрі: названо топ-10 камбеків у спорті

Букмекерська контора Coral, щоб відсвяткувати повернення спортивних змагань, що призупинили через пандемію Covid-19, поцікавилася у вболівальників, щодо їхніх улюблених камбеків у спорті.

Першу сходинку шанувальники спорту віддали стамбульському диву, що у фіналі Ліги чемпіонів-2005 створив Ліверпуль.

Читайте: Стамбульське диво: матчу Мілан – Ліверпуль 15 років

Команда з Енфілда у фіналі у Стамбулі після першого тайму поступалася Мілану 0:3, але по перерві відновила паритет завдяки голам Стівена Джеррарда, Владіміра Шміцера та Хабі Алонсо, а у серії післяматчевих пенальті вигризла свій шостий європейський трофей.

Яскрава перемога Тайсона Ф’юрі у поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером забезпечила 31-річному британському боксеру другу сходинку у рейтингу найвеличніших камбеків.

В рамках другого бою між Тайсоном Ф’юрі та непереможним Деонтеєм Вайлдером, що відбувся у лютому 2020 року, британець спершу двічі відправив суперника у нокдаун, а у сьомому раунді повернув світову корону, приголомшивши MGM Grand Arena після серії ударів, що змусили рефері зупинити бій.

Третю сходинку у рейтингу найграндіозніших камбеків віддали Манчестер Юнайтед, а точніше перемозі червоних дияволів у фіналі Ліги чемпіонів-1999 у матчі проти Баварії.

Весь основний час матчу на Камп Ноу МЮ мінімально поступався мюнхенцям, але у доданий час лише за дві хвилини зміг вирвати перемогу та взяти трофей. Спершу рахунок зрівняв Террі Шеррінгем, а через дві хвилини манкуніанців вивів уперед Уле Гуннар Сульшер.

Топ-10 камбеків в історії спорту

  1. Ліверпуль – Мілан у фіналі Ліги чемпіонів 2005 року (футбол);
  2. Тайсон Ф’юрі повернув титул чемпіона світу у суперважкій вазі у лютому 2020 року у поєдинку проти Деонтея Вайлдера (бокс);
  3. Манчестер Юнайтед – Баварія Мюнхен у фіналі Ліги чемпіонів-1999 (футбол);
  4. Англія – Австралія – Ashes Test Headingley-1981 (крикет);
  5. Англія – Австралія – Ashes Test Headingley-2019 (крикет);
  6. Нікі Лауда виграв два чемпіонати світу у Формулі-1 після серйозної аварії (Формула-1)
  7. Ліверпуль – Барселона, 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2019 года. Після поразки 0:3 у першому матчі, підопічні Юргена Клоппа розгромили Барселону 4:0 на Енфілді (футбол);
  8. Перемога жокея Боба Чемпіона та його коня Алданіті у великому національному чемпіонаті 1981 року після того, як вершник вилікувався від раку (скачки);
  9. Перемога Манчестер Сіті над КПР з рахунком 3:2 у сезоні-2011/12 в АПЛ (футбол);
  10. Повернення Майкла Джордана у Чикаго Буллз у 1995 році (баскетбол).

Джерело: Daily Mail

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