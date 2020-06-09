Букмекерська контора Coral, щоб відсвяткувати повернення спортивних змагань, що призупинили через пандемію Covid-19, поцікавилася у вболівальників, щодо їхніх улюблених камбеків у спорті.

Першу сходинку шанувальники спорту віддали стамбульському диву, що у фіналі Ліги чемпіонів-2005 створив Ліверпуль.

Читайте: Стамбульське диво: матчу Мілан – Ліверпуль 15 років

Команда з Енфілда у фіналі у Стамбулі після першого тайму поступалася Мілану 0:3, але по перерві відновила паритет завдяки голам Стівена Джеррарда, Владіміра Шміцера та Хабі Алонсо, а у серії післяматчевих пенальті вигризла свій шостий європейський трофей.

On this day, in 2005, Liverpool were 3-0 down at half time in the Champions League final against one of the best AC Milan sides ever. We will never forget what happened next. pic.twitter.com/GKQfvIDm4g — Football Tweet (@Football__Tweet) May 25, 2020

Яскрава перемога Тайсона Ф’юрі у поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером забезпечила 31-річному британському боксеру другу сходинку у рейтингу найвеличніших камбеків.

В рамках другого бою між Тайсоном Ф’юрі та непереможним Деонтеєм Вайлдером, що відбувся у лютому 2020 року, британець спершу двічі відправив суперника у нокдаун, а у сьомому раунді повернув світову корону, приголомшивши MGM Grand Arena після серії ударів, що змусили рефері зупинити бій.

Last night, Deontay Wilder vs Tyson Fury II broke the record for largest gate for a Heavyweight Championship fight in Nevada History. Totaling $16.91M, it surpasses Lennox Lewis vs. Evander Holyfield in 1999, which netted $16.86M. pic.twitter.com/ZT9KhBT3i8 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 23, 2020

Третю сходинку у рейтингу найграндіозніших камбеків віддали Манчестер Юнайтед, а точніше перемозі червоних дияволів у фіналі Ліги чемпіонів-1999 у матчі проти Баварії.

Весь основний час матчу на Камп Ноу МЮ мінімально поступався мюнхенцям, але у доданий час лише за дві хвилини зміг вирвати перемогу та взяти трофей. Спершу рахунок зрівняв Террі Шеррінгем, а через дві хвилини манкуніанців вивів уперед Уле Гуннар Сульшер.

Топ-10 камбеків в історії спорту