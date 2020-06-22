Болгарський тенісист Григор Дімітров захворів на Covid-19. Про це сам спортсмен повідомив у соцмережах.

— Привіт усім. Я хочу поділитися з друзями та фанатами тим, що я здав позитивний тест на Covid-19 у Монако. Я хочу впевнитися, що всі, хто зі мною контактував останніми днями, здали тести на коронавірус і вжили необхідних заходів. Мені дуже жаль за будь-яку шкоду, якої я міг завдати. Зараз я повернувся додому та одужую. Дякую за вашу підтримку та, будь ласка, будьте у безпеці та залишайтеся здоровими, – написав Дімітров.

Минулого тижня Дімітров був у нічному клубі разом із Джоковичем та Зверєвим під час турніру Adria Tour у Белграді, а у четвер зі своїми зірковими друзями у Задарі зіграв у баскетбол.

Читайте: Ролан Гаррос-2020 відбудеться з глядачами

29-річний болгарин зачохлив ракетку ще у першому колі Adria Tour, поступившись хорвату Борні Чоричу. Пізніше стало відомо, що тест Чорича теж показав позитивний результат.

Також Григор міг інфікувати кількох тенісистів, з якими перетинався у Задарі, серед яких Новак Джокович, Александр Зверєв, Андрій Рубльов та Домінік Тім.

Брат Джоковича, Джордже, котрий є директором серії Adria Tour, заявив, що всі, хто контактував з Дімітровим, згодом здадуть тест на Covid-19. Згодом сербське видання Kurir повідомило, що Новак відмовився здавати тест.

Джерело: Kurir, Grigor Dimitrov