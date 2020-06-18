Організатори Відкритого чемпіонату Франції визначили дати проведення турніру, зазначивши, що змагання пройдуть із глядачами.

Старт турніру серії Grand Slam перенесли з травня на 20 вересня через пандемію коронавірусу, а ATP, WTA та ITF призупинили весь професійний теніс до серпня.

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Зрозуміло, що Ролан Гаррос, як і US Open, повинен відбутися за закритими дверима. Втім, Французька федерація тенісу (FFT) заявила, що турнір на кортах Парижа буде у звичному форматі.

Відповідно до нових дат, кваліфікаційні раунди гратимуть з 21 до 25 вересня, після чого відбудеться жеребкування основної сітки. Фінал у чоловіків в одиночному розряді запланований на 11 жовтня.

— Ми раді, що наші дискусії з різними міжнародними тенісними органами дозволили нам продовжити Ролан Гаррос-2020 до трьох тижнів, – сказав президент Французької федерації тенісу Бернар Джудічеллі.

Також він додав, що турнір відбудеться з глядачами. Кінцевого рішення щодо кількості вболівальників на трибунах поки немає. Його повинні ухвалити разом з державними органами.

Після перерви першим повинен відновитися жіночий теніс турнірами у Чарльстоні та Палермо, що заплановані на 3 серпня. Чоловічий теніс має повернутися турніром у Вашингтоні 10 серпня.

Джерело: Evening Standard