У найближчому 28-му турі Серії А Фіорентина зіграє без захисника команди Мартіна Касереса та головного тренера Джузеппе Якіні, яких дискваліфікували за богохульство.

Відповідне рішення ухвалив дисциплінарний комітет чемпіонату Італії.

Під час матчу 27 туру Серії А проти Брешії (1:1) Касерес покидаючи поле після вилучення на емоціях видав кілька богохульних висловів. За це він отримав бан на два матчі.

Наставник фіалок Якіні був незадоволений таким рішенням арбітра і теж дозволив собі подібні фрази. За розмови арбітр матчу Ла Пенна вилучив фахівця, а дисциплінарний комітет відсторонив його на одну зустріч.

В Італії найгіршою лайкою вважаються богохульні фрази.

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Через те, що матчі грають без глядачів, стало легше чути розмови на полі та на тренерські лаві.

27 червня Фіорентина зіграє на виїзді проти римського Лаціо. Нині фіалки йдуть на тринадцятій позиції, маючи в активі 31 пункт. Лаціо (62) йде другим, відстаючи від лідера чемпіонату Ювентуса на чотири очки.

В АПЛ закликали тримати язик за зубами

Перед відновленням англійської Прем’єр-ліги капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон зазначив, що гравцям та фахівцям на тренерській лаві треба більше слідкувати за своїм язиком, та до мінімуму скоротити лайку під час матчів, адже її добре можна буде почути з трансляції.

— Не хочу вибачатися перед усіма після кожного матчу, тому слід висловлюватися обережно. Думаю, тренеру теж доведеться стежити за мовою. Хоча тепер він знає, що ми не зможемо звинувачувати натовп у тому, що не чуємо його, – сказав Хендерсон.

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп зовні виглядає, як спокійний коуч, але захисник червоних Ендрю Робертсон зізнався в інтерв’ю, що емоційні вислови німця з лінії поля часто супроводжуються нецензурною лексикою.

Джерело: Football Italia, Daily Mail