У Данії поліція побила кийками фанатів, які порушили соціальну дистанцію

У Данії фінальний матч Кубка країни з футболу, в якому зустрічалися Ольборг та Сьоннерйюск, перервали на 15 хвилин через порушення вболівальниками соціальної дистанції на трибунах стадіону.

Федерація футболу Данії виділила для фанатів фіналістів по 750 квитків на вирішальну гру в Есб’єргу на Блю Вотер Арена, але за умови їхнього дотримання соціальної дистанції під час матчу. Вболівальники повинні були триматися один від одного на відстані двох метрів.

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Втім, активні фанати Ольборга не дотримувалися рекомендацій, тому арбітр змушений був перервати зустріч. Спершу з порушниками спілкувалися представники клубу, футболісти та тренери.

Порушників вивели з арени, а до тих, хто найбільше пручався, поліція застосувала кийки.

Videoen er blevet taget ned. Den er dog her: pic.twitter.com/2paKJcsguO — Simon Sørensen (@Bifsimon) July 1, 2020

Всього затримали близько 50 активних фанів Ольборга, яких відразу ж відправили автобусом додому. Цікаво, що найактивніших фанатів поліція розсадила якомога ближче один до одного.

За підсумками інциденту заарештували лише одного чоловіка, який чинив найбільший опір правоохоронцям.

Перемогу у фіналі Кубка Данії здобув Сьоннерйюск з рахунком 2:0. Для клубу це перша перемога у цьому турнірі в історії. Кольори чинних володарів Кубка захищає український форвард Артем Довбик, однак фінальну гру він провів у запасі.

Джерело: Ekstra Bladet